SAT.1Staffel 1Folge 68vom 06.01.2025
23 Min. Ab 12

Kathleen Bräunig sucht Ingo Lenßen auf: Ihre Cousine wollte in ihre Alleinerziehenden-WG ziehen, doch Vermieterin Gudrun Engels lehnt die Wunschkandidatin unbegründet ab. Dann der Schock: Kathleens Tochter Emilia meldet, ein fremder, nackter Mann sei in ihrer Wohnung. Der Unbekannte stellt sich als Torben Schmitz vor und ist angeblich der Neffe der Vermieterin. Gelingt es Team Lenßen, den neuen Mitbewohner strategisch aus dem Mietvertrag zu streichen?

