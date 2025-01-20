Lenßen hilft
Folge 75: Der Schwimmcoach
23 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12
Die 43-jährige Mutter Claudia Dahme bittet Ingo Lenßen um Hilfe: Ihr Ex-Mann Jens will sie gerichtlich zwingen, einen Vertrag mit Schwimm-Coach Marco Beck für Tochter Lea zu unterschreiben. Während Vater und Tochter von einer großen Sportkarriere träumen, hat Claudia Zweifel. Team Lenßen deckt dubiose Vertragsklauseln und dunkle Geheimnisse über den Coach auf. Der Familienkonflikt eskaliert, doch Team Lenßen kämpft für Gerechtigkeit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1