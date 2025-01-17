Lenßen hilft
Folge 77: Hotel Mama
23 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12
Gabi Pohl ist am Ende: Ihr Sohn Freddy ist zurück ins Elternhaus gezogen, doch statt Unterstützung bringt er nur Chaos. Während Freddy sich weigert, auszuziehen, eskaliert der Streit mit Stiefvater Norbert - bis hin zur Anzeige wegen Diebstahls. Gabi steht vor der unmöglichen Entscheidung: Sohn oder Ehe? Team Lenßen entdeckt schließlich Freddys brisantes Geheimnis.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1