Lenßen hilft
Folge 83: Ladenschluss
23 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12
Team Lenßen wird von der verzweifelten Mirka Lohse kontaktiert: ihr Ehemann Benny hat sie plötzlich aus der gemeinsamen Wohnung geworfen - ohne Erklärung. Jetzt fordert er nicht nur die Scheidung, sondern auch hohen Trennungsunterhalt. Den kann die 34-Jährige nicht zahlen, ohne ihren Lebenstraum, ihren Laden, zu verlieren. Was steckt hinter dem plötzlichen Sinneswandel des Ehemannes? Kann Team Lenßen Mirkas Existenz retten?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1