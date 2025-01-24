Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 83vom 24.01.2025
Folge 83: Ladenschluss

23 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12

Team Lenßen wird von der verzweifelten Mirka Lohse kontaktiert: ihr Ehemann Benny hat sie plötzlich aus der gemeinsamen Wohnung geworfen - ohne Erklärung. Jetzt fordert er nicht nur die Scheidung, sondern auch hohen Trennungsunterhalt. Den kann die 34-Jährige nicht zahlen, ohne ihren Lebenstraum, ihren Laden, zu verlieren. Was steckt hinter dem plötzlichen Sinneswandel des Ehemannes? Kann Team Lenßen Mirkas Existenz retten?

