SAT.1Staffel 1Folge 84vom 29.01.2025
22 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12

Eva Kunze sucht verzweifelt Hilfe bei Ingo Lenßen - Tochter Jule steht wegen Körperverletzung vor Gericht. Nach monatelangem Mobbing und heimlichem Outing-Video setzt sich die 16-Jährige in der Berufsschule mit einem Tritt zur Wehr. Ihr drohen Schulverweis und der Verlust ihrer Ausbildung. Die Zeit drängt: Eine Woche bis zur Schulkonferenz. Schaffen es die Anwälte, Beweise für Jules Verzweiflungstat zu finden und Jules Peiniger zur Verantwortung zu ziehen?

