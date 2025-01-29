Lenßen hilft
Folge 84: Unter der Gürtellinie
22 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12
Eva Kunze sucht verzweifelt Hilfe bei Ingo Lenßen - Tochter Jule steht wegen Körperverletzung vor Gericht. Nach monatelangem Mobbing und heimlichem Outing-Video setzt sich die 16-Jährige in der Berufsschule mit einem Tritt zur Wehr. Ihr drohen Schulverweis und der Verlust ihrer Ausbildung. Die Zeit drängt: Eine Woche bis zur Schulkonferenz. Schaffen es die Anwälte, Beweise für Jules Verzweiflungstat zu finden und Jules Peiniger zur Verantwortung zu ziehen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1