SAT.1Staffel 1Folge 90vom 27.01.2025
22 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12

Conny Weller kommt unter Schock zu Team Lenßen. Nach Hinweis eines Lehrers, nimmt das Jugendamt ihren Sohn Luca in Obhut. Blaue Flecken gelten als Beweis für häusliche Gewalt. Mutter Conny beteuert ihre Unschuld und kämpft verzweifelt um ihren Sohn. Steckt da mehr dahinter? Denn scheinbar ist auch Tochter Mia in den Vorfall verwickelt. Eine Intrige an der Schule könnte der wahre Grund für die drastische Maßnahme sein. Wird Team Lenßen die Wahrheit aufdecken können?

