Lenßen hilft

SAT.1Staffel 1Folge 92vom 07.02.2025
Folge 92: Biss einer weint

23 Min.Folge vom 07.02.2025Ab 12

Matze Haas kommt verzweifelt zu Team Lenßen: Sein Sohn Mika hat Kitakumpel Bene gebissen. Benes Mutter Corinna Fetzer will ihn wegen Körperverletzung anzeigen und fordert Schmerzensgeld. Doch es kommt noch schlimmer: Ex-Frau Jessy schränkt Matzes Umgangsrecht ein und droht mit dem Familiengericht. Auch die Kita-Leiterin erwägt Mikas Ausschluss. Team Lenßen deckt auf: Mika selbst wird gemobbt - und der wahre Täter ist schockierend.

SAT.1
