Lenßen hilft
Folge 100: Die Wahrheit über meine Tochter
Folge vom 04.02.2026
Laura Fink tritt verzweifelt in den Beratungbus von Team Lenßen: Ihre kleine Tochter Mia leidet an einer seltenen Immunschwäche - doch niemand in der Familie trägt das Gen. Ein DNA-Test bringt eine erschütternde Wahrheit ans Licht. Ingo Lenßen vermutet einen folgenschweren Fehler im Krankenhaus - in der Nacht, in der Mia geboren wurde. Für Team Lenßen beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit und die Suche nach der Wahrheit.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
