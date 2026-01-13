Kein Freund und HelferJetzt kostenlos streamen
Ilse Pfaff wendet sich aufgelöst an Team Lenßen: Ihre Bank verweigert die Auszahlung, sie spricht von einem Polizeieinsatz in ihrer Wohnung. Ingo Lenßen wird misstrauisch: Die Rentnerin wurde offenbar Opfer eines Schock-Anrufs. Doch Ilse schweigt aus Scham - und hat bereits 15.000 Euro verloren. Als auch Nachbar Jan Treser Ansprüche stellt und ihr Mann zusammenbricht, droht alles zu kippen. Team Lenßen muss schnell handeln - denn die Täter sind noch aktiv.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1