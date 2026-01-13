Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 101vom 13.01.2026
23 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Ilse Pfaff wendet sich aufgelöst an Team Lenßen: Ihre Bank verweigert die Auszahlung, sie spricht von einem Polizeieinsatz in ihrer Wohnung. Ingo Lenßen wird misstrauisch: Die Rentnerin wurde offenbar Opfer eines Schock-Anrufs. Doch Ilse schweigt aus Scham - und hat bereits 15.000 Euro verloren. Als auch Nachbar Jan Treser Ansprüche stellt und ihr Mann zusammenbricht, droht alles zu kippen. Team Lenßen muss schnell handeln - denn die Täter sind noch aktiv.

