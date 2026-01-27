Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

#momtoo

SAT.1Staffel 2Folge 103vom 27.01.2026
#momtoo

Lenßen hilft

Folge 103: #momtoo

23 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Ingo Lenßen wird von Janina Lüdtke aufgesucht, die nach dem Tod ihres Mannes endlich wieder Arbeit gefunden hat - doch ihre fristlose Kündigung wirft Fragen auf. Als herauskommt, dass sie ihren Sohn Paul im Bewerbungsgespräch verschwieg, weil Mütter dort offenbar unerwünscht sind, gerät sie unter massiven Druck. Team Lenßen stößt auf ein System aus Diskriminierung und Einschüchterung - und entdeckt Hinweise, die weit über Janinas Fall hinausreichen.

