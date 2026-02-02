Lenßen hilft
Folge 104: Goodbye Berlin
23 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Ingo Lenßen wird von Mareike Fassbinder aufgesucht, die mit ihrer Familie nach Portugal auswandern wollte - doch plötzlich steht alles still: Ihr Ex Vincent hat ein Ausreiseverbot gegen Sohn Emil erwirkt und zeigt Mareikes Partner Heiko wegen Körperverletzung an. Ingo vermutet ein abgekartetes Spiel. Während die Patchwork-Familie unter Druck gerät, entdeckt Team Lenßen ein Motiv, das niemand erwartet hat.
