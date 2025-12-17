Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 2 Folge 108 vom 17.12.2025
23 Min. Folge vom 17.12.2025 Ab 12

Ingo Lenßen kämpft für Sandra Mattis, die ihren Kleingartenvorsitzenden mit einem Kuchen vergiftet haben soll. Ein nicht mehr zugelassenes Pflanzenschutzmittel bringt sie in Bedrängnis - doch eine versteckte Kamera führt Lenßens Team auf eine verstörende Spur. Team Lenßen kämpft gegen ein Netz aus Kontrolle, Besessenheit und skrupelloser Manipulation.

