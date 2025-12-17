Lenßen hilft
Folge 108: Der Giftzwerg
23 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Ingo Lenßen kämpft für Sandra Mattis, die ihren Kleingartenvorsitzenden mit einem Kuchen vergiftet haben soll. Ein nicht mehr zugelassenes Pflanzenschutzmittel bringt sie in Bedrängnis - doch eine versteckte Kamera führt Lenßens Team auf eine verstörende Spur. Team Lenßen kämpft gegen ein Netz aus Kontrolle, Besessenheit und skrupelloser Manipulation.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1