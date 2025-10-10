Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Der KiTa-Daddy

SAT.1Staffel 2Folge 34vom 10.10.2025
Der KiTa-Daddy

Der KiTa-DaddyJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 34: Der KiTa-Daddy

23 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12

Kris Riegel (32) bittet Ingo und sein Team um Unterstützung: Dem engagierten Erzieher droht in der Probezeit die Kündigung - weil er gegen eine interne KiTa-Regel verstoßen haben soll. Dabei steht nicht nur sein Job auf dem Spiel, sondern auch die finanzielle Sicherheit seiner jungen Familie. Team Lenßen setzt alles daran, die Vorwürfe zu entkräften. Doch dann taucht plötzlich ein belastendes Video auf - und die Lage spitzt sich zu.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen