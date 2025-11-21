Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Schlagartig anders

SAT.1Staffel 2Folge 35vom 21.11.2025
Schlagartig anders

Lenßen hilft

Folge 35: Schlagartig anders

23 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Eva Veith bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Nach einer Anzeige durch ihre Schwägerin steht sie unter schwerem Verdacht: Körperverletzung und Freiheitsberaubung an ihrem Ehemann. Seit einem Schlaganfall ist Jens Veith auf Unterstützung angewiesen, doch die Pflege überfordert die Familie zunehmend. Nachdem im Haus eine große Menge Schmerztabletten gefunden werden, droht die Situation zu eskalieren. Kann Team Lenßen herausfinden, was wirklich hinter den Vorwürfen steckt?

