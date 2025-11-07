Zum Inhalt springenBarrierefrei
Money Manie

SAT.1Staffel 2Folge 37vom 07.11.2025
Folge 37: Money Manie

23 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Ines Abt sucht verzweifelt Hilfe bei Ingo Lenßen. Ihre Tochter Tara, die an einer bipolaren Störung leidet, lädt freizügige Fotos auf einer Erotikplattform hoch, setzt ihre Medikamente ab und distanziert sich von ihrer Familie. Als Tara die Vorsorgevollmacht widerrufen und aus der Familienwohnung ausziehen will, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Schafft es Team Lenßen, Tara vor falschen Einflüssen zu schützen und ihr Leben wieder in geordnete Bahnen zu lenken?

