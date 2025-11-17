Ein verhängnisvoller FundJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 38: Ein verhängnisvoller Fund
23 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Wiebke Quast bittet Team Lenßen um anwaltliche Hilfe: Ihr Sohn Jannis hat ein Smartphone gefunden - und es gutgläubig an die vermeintliche Besitzerin übergeben. Der wahre Besitzer wurde in der Nacht brutal überfallen. Ein Beweisfoto auf dem Handy könnte Jannis entlasten - doch das Gerät taucht plötzlich in Wiebkes Kiosk auf. Kann Ingo Lenßen verhindern, dass der Sohn der Mandantin für eine Tat büßen muss, die er nicht begangen hat?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1