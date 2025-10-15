Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Der Feind in meiner Wohnung

SAT.1Staffel 2Folge 41vom 15.10.2025
Der Feind in meiner Wohnung

Lenßen hilft

Folge 41: Der Feind in meiner Wohnung

23 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Lara Beck sucht Hilfe bei Ingo Lenßen. Gemeinsam mit ihrem Mann Diego hat sie eine Wohnung als Altersvorsorge gekauft - doch die Mieter zahlen weder Miete noch Kaution. Die Bank droht mit Kreditkündigung, die Existenz der Becks steht auf dem Spiel. Als Diego das Schloss austauscht, eskaliert die Lage - und plötzlich steht er selbst im Fokus der Polizei. Kann Team Lenßen die Räumung durchsetzen, die Bank zum Einlenken bewegen - und das Ehepaar vor dem Ruin bewahren?

