Lenßen hilft
Folge 53: Julia ohne Romeo
23 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
Verzweifelt wendet sich Julia Kappel an Team Lenßen: Nach einer ungeplanten Schwangerschaft mit Kilian Meitz, dem Sohn ihres Chefs, wird Julia plötzlich wegen Betrugs angezeigt. Sie soll 1000 Euro unterschlagen haben - Geld für eine Abtreibung, die sie nie wollte. Als ihr Chef sie fristlos kündigt, eskaliert die Lage. Drohnachrichten setzen die Mandantin zusätzlich unter Druck. Kann Ingo Lenßen die Wahrheit ans Licht bringen und Julia schützen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1