Der Prinz aus dem Nichts
Lenßen hilft
Folge 58: Der Prinz aus dem Nichts
23 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Ingo Lenßen trifft auf eine Braut in Panik: Jessy Weiß hat erst gestern geheiratet - und glaubt schon jetzt, den größten Fehler ihres Lebens gemacht zu haben. Ihr Ehemann Thomas Prinz hat ihre Mutter eiskalt aus dem Familienbetrieb geworfen und sich über einen raffinierten Ehevertrag und dubiose Vollmachten Zugriff auf Jessys Vermögen gesichert. Team Lenßen muss alles daran setzen, um den falschen Traumprinzen zu entlarven.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1