Folge 61: Schwangerschaftsunglück
23 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12
Annika Lorenz braucht dringend die Hilfe von Team Lenßen: Sie ist im sechsten Monat schwanger - doch plötzlich behauptet eine andere Frau, ebenfalls ein Kind von ihrem Ehemann Patrick zu erwarten. Während ihr Mann jede Affäre abstreitet, präsentiert die vermeintliche Geliebte belastende Beweise und will sogar in die gemeinsame Wohnung einziehen. Schafft es Ingo Lenßen, die Wahrheit ans Licht zu bringen - bevor Annika alles verliert?
