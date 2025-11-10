Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Der heimliche Sohn

SAT.1Staffel 2Folge 70vom 10.11.2025
Der heimliche Sohn

Der heimliche SohnJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 70: Der heimliche Sohn

23 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Im Beratungsbus von Ingo Lenßen sucht Svenja Rogner verzweifelt Hilfe: Ein Fremder taucht in ihrem Salon auf und behauptet, ihr Halbbruder zu sein. Nun fordert er seinen Anteil am Erbe ihres verstorbenen Vaters. Svenja ist überzeugt: Daniel Probst ist ein Erbschleicher. Doch ein DNA-Test und ein überraschendes Geständnis ihrer Schwester werfen neue Fragen auf. Als die Anwälte tiefer graben, stoßen sie auf eine verstörende Wahrheit. Wer ist der Mann wirklich?

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen