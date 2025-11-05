Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Ausgeflippt

SAT.1Staffel 2Folge 72vom 05.11.2025
Ausgeflippt

AusgeflipptJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 72: Ausgeflippt

23 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Ingo Lenßen empfängt Jenny Wenner mit einem erschütternden Anliegen: Ihrem Sohn Noah drohen Schulverweis und eine Strafanzeige - er soll einen Mitschüler gefesselt und eingesperrt haben. Team Lenßen stößt auf Mobbing, verletzende Nachrichten und eine rätselhafte Verehrerin. Als Noah plötzlich verschwindet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Kann Ingo Lenßen Noah finden und die Wahrheit ans Licht bringen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen