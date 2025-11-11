Lenßen hilft
Folge 73: Vanlife
23 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Paula Riesch sucht Hilfe bei Team Lenßen: Nach einem Einbruch in ihren Familien-Van droht ihr nun auch Ärger mit dem Jugendamt - sie lebt mit ihrem Mann Nick und Sohn Matti übergangsweise im Fahrzeug, da sie nach einer Kündigung noch keine neue Wohnung gefunden hat. Paula fürchtet, dass das Jugendamt ihr Matti entzieht. Doch der Einbruch wirft Fragen auf: Warum fehlen wichtige Unterlagen und Mattis Handy? Kann Ingo Lenßen herausfinden, was wirklich dahintersteckt?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1