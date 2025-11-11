Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Vanlife

SAT.1Staffel 2Folge 73vom 11.11.2025
Vanlife

VanlifeJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 73: Vanlife

23 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Paula Riesch sucht Hilfe bei Team Lenßen: Nach einem Einbruch in ihren Familien-Van droht ihr nun auch Ärger mit dem Jugendamt - sie lebt mit ihrem Mann Nick und Sohn Matti übergangsweise im Fahrzeug, da sie nach einer Kündigung noch keine neue Wohnung gefunden hat. Paula fürchtet, dass das Jugendamt ihr Matti entzieht. Doch der Einbruch wirft Fragen auf: Warum fehlen wichtige Unterlagen und Mattis Handy? Kann Ingo Lenßen herausfinden, was wirklich dahintersteckt?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen