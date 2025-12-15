Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 93vom 15.12.2025
23 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Rebecca Glockner ist verzweifelt: Ihre Mutter Carolin will ausgerechnet ihren Physiotherapeuten Gero Frohreich adoptieren - und lässt sich durch nichts davon abbringen. Team Lenßen übernimmt den Fall und stößt schnell auf Lügen, Geldflüsse und ein verdrängtes Geheimnis aus Carolins Vergangenheit. Wird Ingo Lenßen die Wahrheit rechtzeitig ans Licht bringen und seiner Mandantin helfen können?

