Lenßen hilft
Folge 93: Der Bruder aus dem Nichts
23 Min. Folge vom 15.12.2025 Ab 12
Rebecca Glockner ist verzweifelt: Ihre Mutter Carolin will ausgerechnet ihren Physiotherapeuten Gero Frohreich adoptieren - und lässt sich durch nichts davon abbringen. Team Lenßen übernimmt den Fall und stößt schnell auf Lügen, Geldflüsse und ein verdrängtes Geheimnis aus Carolins Vergangenheit. Wird Ingo Lenßen die Wahrheit rechtzeitig ans Licht bringen und seiner Mandantin helfen können?
