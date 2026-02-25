Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

SAT.1Staffel 2Folge 99vom 25.02.2026
Folge 99: Heile Welt war gestern

23 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Ines Renz steht vor dem Nichts: Ihr Mann Micha hat plötzlich die Familie verlassen - und sich heimlich 9.500 Euro von ihrer Schwester geliehen. Angeblich will er damit Lagerbestände einer Schraubenfabrik ersteigern. Doch Team Lenßen bleibt skeptisch. Als Tochter Lara von einer möglichen Affäre spricht, geraten Ines' Welt und Michas Motive endgültig ins Wanken. Ingo Lenßen nimmt die Spur auf - und stößt auf ein Netz aus Lügen und finanziellen Abgründen.

