Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besserJetzt kostenlos streamen
Lenßen klärt auf
Folge 13: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
45 Min.Folge vom 13.07.2016Ab 12
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir begleiten Lebensmittelkontrolleure und Detektive bei ihrer Arbeit. Wie kommen sie Ladendieben auf die Spur? Und: Wird man eigentlich zum Dieb, wenn man das Shampoo aus dem Hotelzimmer mitnimmt? Selbst Arbeitnehmer werden immer mehr unter die Lupe genommen, doch ist die Videoüberwachung am Arbeitsplatz überhaupt erlaubt? TV-Anwalt Ingo Lenßen erklärt, wie man sich dagegen wehren kann.
Lenßen klärt auf
Genre:Nachrichtenmagazin, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold