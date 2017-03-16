Brandgefahr und VerkehrsrechtJetzt kostenlos streamen
Lenßen klärt auf
Folge 4: Brandgefahr und Verkehrsrecht
46 Min.Folge vom 16.03.2017Ab 12
Rechtsfallen lauern überall. Das weiß auch Ingo Lenßen! In einer neuen Folge von "Lenßen klärt auf" klärt er Rechtsirrtümer zum Thema Unfälle und sagt Ihnen, was Sie bei einem Umzug beachten sollten. Wissen Sie zum Beispiel ob Sie als Fußgänger Fahrerflucht begehen können? Und ob man bei einem Unfall immer die Polizei rufen muss? Zudem nimmt er gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Bayern die Tricks von Hoteldieben und Versicherungsbetrügern unter die Lupe.
Genre:Nachrichtenmagazin, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold