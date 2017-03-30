Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen klärt auf

Urlaub und Feuer

SAT.1 GOLD Staffel 4 Folge 6 vom 30.03.2017
Urlaub und Feuer

Lenßen klärt auf

Folge 6: Urlaub und Feuer

45 Min.Folge vom 30.03.2017Ab 12

Wer haftet, wenn die Einkaufstüte reißt und kann ich reduzierte Ware umtauschen? Diese und noch viele weitere Fragen beantwortet Ingo Lenßen heute für Sie. Er klärt mit Hilfe der Feuerwehr München, wo im Haushalt Gefahren lauern und wie Sie sich bei einem Brand in Sicherheit bringen. Und auch diese Woche zeigt Ihnen Ingo Lenßen gemeinsam mit dem LKA Bayern, wie Sie sich vor Betrügern im Netz und im Alltag schützen können.

SAT.1 GOLD
