Fußmatten, Rechte an Sperma und das Jahr 1981

SAT.1 GOLDStaffel 2017Folge 2vom 02.03.2017
Folge 2: Fußmatten, Rechte an Sperma und das Jahr 1981

95 Min.Folge vom 02.03.2017Ab 12

Juristische Lebensberatung vom Profi: Anwalt Ingo Lenßen steht den TV-Zuschauern kostenlos mit Rat und Tat zur Seite. Bei "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde" gibt der Anwalt, der am Bodensee eine eigene Kanzlei führt juristische Lebensberatung am Telefon. Ob der Ex-Mann seinen Unterhalt nicht zahlt oder der Vermieter nur Ärger macht oder wenn beim Online-Händler die Ware ausbleibt: Ingo Lenßen kennt sich aus!

SAT.1 GOLD
