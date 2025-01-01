Lenßen & Partner
Folge 28: Der vergiftete Bruder
23 Min.Ab 12
Türkiz Dilek (25) macht sich große Sorgen um ihren Bruder Tarek (27): Der Asylant baut körperlich zusehends ab. Seine Schwester vermutet, dass der körperliche Zustand ihres Bruders etwas mit seinem Sachbearbeiter bei der Ausländerbehörde zu tun hat. Außerdem glaubt Türkiz, dass ihr Bruder in dunkle Machenschaften eines Textilfabrikanten verstrickt ist ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1