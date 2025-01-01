Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der vergiftete Bruder

SAT.1Staffel 1Folge 28
Der vergiftete Bruder

Der vergiftete BruderJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 28: Der vergiftete Bruder

23 Min.Ab 12

Türkiz Dilek (25) macht sich große Sorgen um ihren Bruder Tarek (27): Der Asylant baut körperlich zusehends ab. Seine Schwester vermutet, dass der körperliche Zustand ihres Bruders etwas mit seinem Sachbearbeiter bei der Ausländerbehörde zu tun hat. Außerdem glaubt Türkiz, dass ihr Bruder in dunkle Machenschaften eines Textilfabrikanten verstrickt ist ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen