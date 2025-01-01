Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Diamantenfieber

SAT.1Staffel 1Folge 29
Diamantenfieber

DiamantenfieberJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 29: Diamantenfieber

21 Min.Ab 12

Ingo Lenßen soll die Geschäftsfrau Rosalie van Dörzen (43) zu einem Verkaufstermin mit Michael Windhorst (36) begleiten - es geht um wertvolle Diamanten. Da sich der Juwelier Windhorst Bedenkzeit erbittet, trifft sich Frau van Dörzen noch mit Vittorio Secchi (58) - einem Diamantenkäufer. Dabei stellt sich heraus: Die Steine sind gefälscht. Lenßen bleiben 24 Stunden, um die echten Diamanten zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen