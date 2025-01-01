Lenßen & Partner
Folge 38: Der Feuerteufel
23 Min.Ab 12
Der Bauunternehmer Hannes Hartz bittet Ingo Lenßen um Hilfe, weil er mit seinem ärgsten Konkurrenten, dem Bauunternehmer Norbert Braun, aneinander geraten ist. Zwei Tage später brannte die Jagdhütte von Norbert Braun ab. Bei dem Feuer wurden seine Kinder Amelie Braun (8) und Jonathan Braun (10) schwer verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass Hartz der Täter ist, da einer seiner Firmenwagen zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes gesehen wurde.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1