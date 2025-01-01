Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Missbraucht

SAT.1Staffel 1Folge 40
Missbraucht

MissbrauchtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 40: Missbraucht

23 Min.Ab 12

Kerstin Bühler ist krank vor Sorge um ihre achtjährige Tochter Annika: Das Mädchen reißt seit Wochen immer wieder von zu Hause aus und bekommt Geschenke von einem mysteriösen maskierten Mann. Annika weigert sich, auf die drängenden Fragen ihrer Mutter zu antworten. Können Lenßen & Partner das Leben der kleinen Annika schützen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen