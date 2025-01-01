Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 49
22 Min.Ab 12

Seit einem schrecklichen Chemieunfall ist David Rois blind. Außerdem wird er bedroht - sein Leben ist in Gefahr. Wer steckt hinter den feigen Anschlägen? Will ihn seine Frau Susanne loswerden? Zum großen Schock von David Rois finden die Ermittler auch noch seinen geliebten Blindenhund tot auf - der Täter scheint zu allem bereit ...

