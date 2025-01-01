Lenßen & Partner
Folge 50: Das todsichere Versteck
22 Min.Ab 12
Im Auftrag der Inter Securitas Versicherung bittet Otto Schulz Rechtsanwalt Ingo Lenßen um die Wiederbeschaffung von altem Diebesgut. Auch der damalige Kommissar Emil Köhler ist wieder an dem Fall interessiert. Der Täter Horst Maurer, vorzeitig aus der Haft entlassen, führt die Ermittler und Ingo Lenßen zum Versteck der Beute. Dort liegt allerdings kein Schatz, sondern eine Leiche ...
