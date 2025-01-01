Lenßen & Partner
Folge 51: Doping wider Willen
22 Min.Ab 12
Radrennprofi Jens Wagner wird des Dopings verdächtigt. Die Ermittlungen zeigen, dass sein Trainer Kurt Will bereits früher Sportler heimlich gedopt hat. Außerdem kommt heraus, dass Jens' Freundin Anne Winter mit dessen stärkstem Gegner Markus Renz fremdgeht. Die Situation eskaliert ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1