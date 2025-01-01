Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Doping wider Willen

SAT.1Staffel 1Folge 51
Doping wider Willen

Lenßen & Partner

Folge 51: Doping wider Willen

22 Min.Ab 12

Radrennprofi Jens Wagner wird des Dopings verdächtigt. Die Ermittlungen zeigen, dass sein Trainer Kurt Will bereits früher Sportler heimlich gedopt hat. Außerdem kommt heraus, dass Jens' Freundin Anne Winter mit dessen stärkstem Gegner Markus Renz fremdgeht. Die Situation eskaliert ...

