Lenßen & Partner
Folge 55: Vollrausch im OP
22 Min.Ab 12
Die verzweifelte Mutter Barbara Rössler ist mit Rechtsanwalt Ingo Lenßen im Krankenhaus verabredet. Ihr achtjähriger Sohn Leon ist nach einer harmlosen Blinddarmoperation nicht mehr aus dem Koma erwacht. Verdächtig: Der behandelnde Arzt Dr. Breitfeld ist ein Alkoholiker!
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
