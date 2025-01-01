Lenßen & Partner
Folge 63: Mord auf der Kartbahn
22 Min.Ab 12
Magda Träger ist erschüttert: Ihr ältester Sohn Philipp ist auf der Kartbahn tödlich verunglückt. Sie glaubt an Mord! Bei der Beerdigung taucht der vermeintliche Täter Bastian Schuster auf. Die Ermittler nehmen die Verfolgung auf ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1