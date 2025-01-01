Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 1Folge 69
Folge 69: Wettlauf mit dem Tod

23 Min.Ab 12

Anna Sallers Enkeltochter Paula Bielen, die schwer an Krebs erkrankt ist, verschwindet plötzlich aus dem Krankenhaus. Haben Paulas Eltern Antje und Bernd Bielen das todkranke Mädchen zu einem obskuren "Wunderheiler" auf Gran Canaria gebracht?

