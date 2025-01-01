Lenßen & Partner
Folge 70: Kind mit zwei Vätern
22 Min.Ab 12
Norbert Henkel wurde vor kurzem Vater. Doch der junge Mann ist unfruchtbar, wovon seine Ehefrau Simone Henkel nichts weiß. Norbert quält nur noch eine Frage: Wer ist der leibliche Vater "seines" Sohnes? Lenßen & Partner entdecken, dass sich Simone häufig mit ihrem Ex-Chef Werner Lackner trifft und diesen sogar erpresst ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1