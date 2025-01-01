Lenßen & Partner
Folge 72: Schüsse in der Arztpraxis
22 Min.Ab 12
Dr. Frank Imming wird von Bankräubern überfallen, die Täter halten seine Tochter Sonja als Geisel fest. Den Detektiven gelingt es, dem dritten Geiselnehmer zu einem Rastplatz zu folgen. Doch von Sonja Imming fehlt jede Spur. Ist die Arzttochter überhaupt noch am Leben?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1