Lenßen & Partner
Folge 83: Mörderischer Giftanschlag
22 Min.Ab 12
Der schwerkranke Günter Bock macht sich große Sorgen um seinen depressiven Sohn. Lenßen & Partner finden heraus, dass Oliver Bock nicht nur seinen Job verloren hat, sondern auch massive Probleme mit Drogen hat. Können die Ermittler verhindern, dass er einen mörderischen Plan umsetzt, um seine Drogenschulden zu begleichen?
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
