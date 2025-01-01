Lenßen & Partner
Folge 84: Schönheits-OP mit Folgen
22 Min.Ab 12
Die Stripperin Vanessa Schall ist verzweifelt, weil ein Arzt ihre Brust verstümmelt hat und jetzt verschwunden ist. Die Spur führt zu einem Chirurgen in die Waldklinik. Eine weitere Fährte: die zwielichtige Krankenschwester Sylvia Feist. Sandra Nitka schleust sich als Patientin ein und gerät dabei in große Gefahr ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1