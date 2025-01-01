Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Schönheits-OP mit Folgen

SAT.1Staffel 1Folge 84
Schönheits-OP mit Folgen

Lenßen & Partner

Folge 84: Schönheits-OP mit Folgen

22 Min.Ab 12

Die Stripperin Vanessa Schall ist verzweifelt, weil ein Arzt ihre Brust verstümmelt hat und jetzt verschwunden ist. Die Spur führt zu einem Chirurgen in die Waldklinik. Eine weitere Fährte: die zwielichtige Krankenschwester Sylvia Feist. Sandra Nitka schleust sich als Patientin ein und gerät dabei in große Gefahr ...

