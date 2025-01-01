Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Verbotene Liebesspiele

SAT.1Staffel 1Folge 85
Verbotene Liebesspiele

Verbotene LiebesspieleJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 85: Verbotene Liebesspiele

22 Min.Ab 16

Geschäftsmann Alex Wallner wendet sich an Lenßen & Partner, weil seine Geliebte Barbara spurlos verschwunden ist. Einziger Anhaltspunkt: ein schlechtes Polaroid-Foto. Die Suche nach der Vermissten führt die beiden Detektive Christian Storm und Tekin Kurtulus ins Rotlichtmilieu. Dort machen sie eine pikante Entdeckung ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen