Lenßen & Partner
Folge 32: Der Krawattenmörder
23 Min.Ab 12
Kai Lenbach ist auf der Flucht vor der Polizei: Er soll die Prostituierte Sissy mit einer Krawatte erdrosselt haben. Alle Indizien sprechen gegen ihn, doch er schwört, dass Sissy noch lebte, als er sie verlassen hat. Ingo Lenßen glaubt ihm und versucht alles, um den richtigen Mörder zu fassen ...
