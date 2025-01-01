Lenßen & Partner
Folge 34: Liebesspiele im Krankenhaus
22 Min.Ab 12
Als in der Klinik von Chefarzt Dr. Rolf Echsel Morphium gestohlen wird, beauftragt er Ingo Lenßen, den Dieb zu suchen. Bei den Ermittlungen wird aufgedeckt, dass die Krankenschwester Bettina Lehmann mit dem gestohlenen Morphium ihre an Aids erkrankte Schwester zu versorgen scheint ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1