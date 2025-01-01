Die verhängnisvolle StripperinJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 54: Die verhängnisvolle Stripperin
24 Min.Ab 12
Niko Plaas, gerade auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen, soll den Nachtclubbesitzer Ronny Ottenburg niedergeschlagen und bestohlen haben. In seiner Verzweiflung stürmt Niko in Ingo Lenßens Kanzlei und kettet sich an der Heizung fest. Die Ermittler versuchen, den wahren Täter zu finden. Im Ottenburgs Nachtclub erleben sie die erste Überraschung: Bei dessen neuem Striptease-Star handelt es sich um Niko Plaas' Freundin Marina. Steckt sie mit Ottenburg unter einer Decke?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
© SAT.1