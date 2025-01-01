Lenßen & Partner
Folge 55: Begegnung mit einem Toten
22 Min.Ab 12
Iris Walter begegnet immer wieder ihrem verstorbenen Mann, was ihr niemand glaubt. Sie war sogar schon in psychiatrischer Behandlung. Lenßen & Partner sind aber vor Ort, als sie nachts in dem Park, in dem ihr Mann starb, von einem Unbekannten wieder fast zu Tode erschreckt wird. Der erweist sich als teuflischer Doppelgänger von Iris Walters Ehemann. Tim Kraus wird offensichtlich von jemandem beauftragt, sie so zu erschrecken - doch wer ist der mysteriöse Auftraggeber?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
