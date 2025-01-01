Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Eifersucht auf sizilianisch

SAT.1Staffel 2Folge 71
Eifersucht auf sizilianisch

Eifersucht auf sizilianischJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 71: Eifersucht auf sizilianisch

23 Min.Ab 12

Die stellvertretende Schuldirektorin Juliane Thelen bekommt anonyme Liebesbriefe, und jetzt hat auch noch ihr Freund Enzo Rosso davon Wind bekommen. Der heißblütige Italiener macht der Mandantin mit seinen Eifersuchtsattacken das Leben zur Hölle. Im Streit droht Enzo ihr sogar, sie umzubringen. Wer steckt hinter den Briefen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen