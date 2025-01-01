Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 73
Folge 73: Die gefährliche Puppe

22 Min.Ab 12

Daniela Steffel hat große Angst um ihren Freund Frank Buschmaier: Seit drei Tagen ist er nicht mehr zu erreichen, geht nicht ans Telefon, öffnet die Tür nicht. Als sich Katja Hansen und Tekin Kurtulus Zugang zur Wohnung verschaffen, scheint sich die Befürchtung der Mandantin zu bestätigen: Blutspuren in der Wohnung lassen auf Gewalteinwirkung schließen ...

